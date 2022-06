La beffa di Alberto De Rossi: addio senza scudetto

De Rossi, un uomo che in 29 anni di Roma ha dato tutto facendo crescere tanti giovani e ora resterà in società con un altro ruolo

Redazione

Finale di stagione amaro per la Roma Primavera, che dopo aver chiuso nettamente in vetta la Regular Season del campionato di categoria, cade in finale contro l’Inter (che era arrivata seconda) si legge su Il Tempo. Al Mapei Stadium la gara termina 2-1 ai supplementari per i nerazzurri di Chivu. Una sconfitta che non può cancellare comunque l’ottima stagione dei giallorossi, autori di tante prestazioni importanti con le quali hanno convinto mister Mourinho a portare spesso tra i grandi alcuni di loro.

Potrebbe essere stata l’ultima partita di Alberto De Rossi in panchina, un uomo che in 29 anni di Roma ha dato tutto facendo crescere tanti giovani e ora resterà in società con un altro ruolo. Sotto gli occhi di Tiago Pinto e Bruno Conti in tribuna, la prima conclusione degna di nota è del romanista Faticanti, che al volo da fuori area non trova la porta. La reazione nerazzurra si manifesta pochi minuti più tardi, quando Casadei ci prova su punizione senza buoni risultati.

Al 20’, altra chance per la Roma, stavolta con Vicario che di testa manda sopra la traversa. Alla mezz’ora il nerazzurro Carboni s’invola sull’out di sinistra e mette in mezzo dove Jurgens fa un buon taglio e arriva all’appuntamento con il pallone, ma calcia sul fondo. Passano i minuti e la partita non decolla, così si arriva senza troppe emozioni al riposo.

Da segnalare solo una buona percussione di Cherubini che poi da posizione defilata calcia in porta trovando Rovida puntuale alla respinta e un contropiede interista sprecato da Abiuso che al momento di concludere centra il compagno Peschetola. Nell’intervallo, doppio cambio Roma: fuori Feratovic e Cherubini, dentro Keramitsis e Tahirovic. Si riparte con i giallorossi che fanno la partita.

Al 65’, fuori anche Satriano per Padula. Il gol giallorosso è nell’aria e arriva con il colpo di testa di Vicario su angolo di Volpato (che subito dopo esce per Pagano). Poi, con la Roma momentaneamente in dieci per un infortunio, Casadei trova il pareggio e si va ai supplementari dove Iliev, dopo aver colpito subito un palo, fa 2-1. Nel secondo supplementare la Roma dà tutto e nel finale Vicario da pochi passi colpisce la traversa. La delusione è tanta.