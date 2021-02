Kumbulla dà forfait, c’è Cristante

Allarme difesa per Fonseca. Nel lunch match contro l’Udinese, il portoghese dovrà fare a meno di Kumbulla, che non è stato neanche convocato, alle prese con un problema al flessore che negli ultimi tre giorni lo ha costretto ad allenarsi con una fasciatura, come riporta Il Tempo.

Un’assenza pesante che si somma a quella di Smalling (che continua a lavorare individualmente). Per sostituire il classe 2000 al centro della difesa ci sarà Cristante, pronto a sacrificarsi ancora una volta.

Il centrocampista si conferma un jolly indispensabile per Fonseca e comporrà la linea a tre insieme a Mancini e Ibanez, mentre in panchina si rivede Fazio ad un mese dall’ultima convocazione. Assente anche Calafiori, tenuto a riposo in seguito ad un fastidio al flessore della coscia destra. Centrocampo quasi obbligato con la coppia Villar-Veretout, affiancata da Karsdorp e Spinazzola. A supportare l’attacco saranno Mkhitaryan e Pellegrini, mentre Pedro inizierà la gara dalla panchina.