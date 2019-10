Squadra che vince non si cambia. Rispetto al Milan, probabilmente l’unico cambio dal primo minuto sarà Kluivert, che prenderà il posto di Perotti. Florenzi spera in una maglia a destra, ma Spinazzola è avanti. Out dai convocati Mkhitaryan e Juan Jesus, che ha accusato un indurimento al flessore della coscia sinistra, con edema: oggi – come riporta ‘Il Tempo’ – svolgerà una risonanza per capire meglio l’entità del danno muscolare. Torna in lista Under.