Karsdorp: “Riprovo con la Roma”

“Vorrei riprovarci con la Roma“. Tra i giocatori destinati a tornare alla base dopo l’esperienza in prestito c’è Rick Karsdorp, che ha concluso la sua avventura al Feyenoord con 22 presenze (più altre 2 con la squadra riserve) e 2 reti, come riporta Il Tempo.

La federazione olandese ha decretato lo stop dell’Eredivisie e per il terzino destro, ceduto in prestito secco senza alcun diritto di riscatto si riaprono le porte di Trigoria: «”Mi restano ancora due anni di contratto con la Roma. Vedremo – ha detto il classe 1995 a ad.nl – cosa succederà la prossima estate. Io vorrei riprovarci“.

Difficilmente però il futuro di Karsdorp prevederà una seconda opportunità in giallorosso, visto che già lo scorso anno era arrivata la bocciatura di Petrachi e Fonseca: “Ho avuto a che fare con Fonseca che mi ha detto subito che ero libero di andarmene. A quel punto ero sicuro, dovevo tornare al Feyenoord. Volevo ritrovare la forma nel club in cui sono cresciuto“.

Il ds salentino è a caccia di una squadra disposta a versare almeno 6,6 milioni di euro, cifra minima per non fare minusvalenza, o in alternativa un club che lo acquisti in prestito con obbligo di riscatto. Non sarà facile.