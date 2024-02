Karsdorp resta in dubbio. Domani ripresa

Dopo la vittoria con il Torino la Roma è tornata subito in campo per preparare la sfida di sabato contro il Monza, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. A Trigoria i giallorossi si sono divisi come di consueto in due gruppi: lavoro in palestra per chi ha giocato lunedì all’Olimpico mentre esercizi con il pallone per i calciatori rimasti in panchina. Assente a questa prima seduta di scarico Rick Karsdorp.