Karsdorp ora rischia di ritornare

Uno dei tanti flop dell’era Monchi è sicuramente Rick Karsdorp, ceduto la scorsa estate in prestito al Feyenoord dopo due anni con molte più ombre che luci alla Roma. Il terzino è tornato a giocare nel club da cui i giallorossi lo avevano acquistato e ha totalizzato 24 presenze, condite da 5 assist e 2 reti, ma il suo futuro è ora più che incerto, riporta “Il Tempo”. Il club di Rotterdam sta avendo problemi di natura finanziaria e a differenza di quanto vorrebbe – riferisce Voetbal International – non può tenere in rosa il classe 1995. Petrachi per cederlo chiede circa 7-8 milioni, cifra sufficiente ad effettuare una piccola plusvalenza: Karsdorp è costato 16,6 milioni e sarebbero necessari almeno 6,7 milioni per non registrare una minusvalenza. Il Feyenoord non ha le disponibilità economiche per tenere l’olandese che farà quindi ritorno a Trigoria. Destino simile per Olsen, Florenzi e Antonucci, tutti ceduti in prestito secco, mentre servirà del tempo per capire gli scenari relativi a Defrel, Gonalons e Coric, partiti in prestito con riscatto che diventa obbligatorio in base a determinate condizioni. In bilico anche Schick – il Lipsia ha un diritto di riscatto, ma chiede lo sconto – e Nzonzi: il prestito al Rennais si prolungherà in caso di qualificazione alla prossima Champions.