Continua il momento negativo della Roma, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo e, dopo il pareggio in Belgio, Juric cerca di trovare spiegazioni. Il tecnico giallorosso a microfoni di Sky Sport ha analizzato il match cercando anche di trovare spunti da cui ripartire: ''Ci sono stati tratti positivi, dove abbiamo fatto cose giusti, ma anche momenti di negatività. Il risultato è negativo, ma sicuramente è meglio un punto che nulla. Non possiamo essere soddisfatti della prestazione. Stiamo facendo degli errori, capita. Mi dispiace per i ragazzi, perché stanno dando tutto e non riusciamo a raccogliere quello che vorremmo''. La soluzione sembra essere quella di continuare a lavorare, in in attesa di far coincidere risultati e prestazioni: «Nel secondo tempo siamo partiti bene, in questo momento di non brillantezza non riusciamo a portare a casa la partita. Con una vittoria oggi si poteva tornare a Roma contenti, ma ogni volta succede qualcosa. Bisogna avere resilienza e guardare oltre con la forza di tutti». Adesso testa al Bologna, senza pensare a possibili decisioni societarie: «Devo fare il massimo nel mio lavoro, perché non posso influire in altre cose. Avremo poche ore per preparare la prossima gara, cercheremo di farlo nel miglior modo possibile». E proprio sulle questioni societarie è stato interpellato Mancini. Il difensore centrale al termine della gara ha parlato anche del suo rapporto con i Friedkin: «Quando ci è stato chiesto qualcosa abbiamo dato il nostro parere, altrimenti noi ci limitiamo ad andare in campo. Sono pagato per fare il calciatore, il presidente fa le sue scelte e le questioni societarie non spettano a me».