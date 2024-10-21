Juric continua a sottolineare la qualità della sua squadra, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Al termine della sfida con l'Inter il tecnico della Roma ha enfatizzato la prestazione dei suoi giocatori: "Abbiamo iniziato timorosi nei primi 15 minuti - ha affermato ai microfoni di DAZN - fino al gol abbiamo fatto molto bene. La rete subita è stata un incidente. Non siamo stati in grado di sfruttare le occasioni che abbiamo creato e purtroppo abbiamo regalato un gol. Un peccato perche la squadra ha fatto un'ottima gara, anche se bisogna alzare il livello di pericolosità. Siamo riusciti a limitare l'Inter - ha poi concluso - è da tanto che la Roma non giocava cosi con loro, se continueremo così i risultati arriveranno sicuramente".