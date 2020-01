Junior Tim Cup. Zappacosta e Patric protagonisti

In attesa del derby di domenica, Roma e Lazio scendono in campo insieme per promuovere lo sport e l’attività fisica. Come riporta Il Tempo, ieri pomeriggio Zappacosta per i giallorossi e Patric per i biancocelesti hanno rappresentato i rispettivi club durante l’evento “Junior TIM Cup – Il Calcio negli Oratori” andato in scena all’Oratorio Santa Silvia in via Sirtori. Prima di incontrare i ragazzi impegnati nella competizione, Zappacosta ha parlato del suo recupero dalla rottura del crociato: “Per adesso procede tutto bene. Il mio obiettivo è rientrare il prima possibile, non c’è una data prefissata”. È deluso per per l’eliminazione dalla Coppa Italia: “C’è tanta delusione, ma perdere con la Juve ci può stare. Adesso abbiamo subito voltato pagina come facciamo sempre, specialmente ora che dobbiamo affrontare un derby. Lo stiamo preparando come le altre partite, sappiamo che la gente di Roma ci tiene tanto”. Il laziale Patric parla della su passione: “Ci nasci giocando a calcio, è un amore viscerale e quando siamo piccoli stiamo tutti con la palla tra i piedi. Il derby? Lavoriamo e aspettiamo con entusiasmo”.