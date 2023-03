Italia Under 21, Bove titolare contro la Serbia

L'Under 21 di Nicolato affronta oggi la Serbia in amichevole a Backa Tapola (ore 18 solo diretta streaming). "Non ci sarà niente di aggiuntivo e le cose che dirò ai ragazzi saranno sempre le stesse ovvero di essere molto esigenti con sé stessi. E la prima cosa che bisogna avere indipendentemente da chi affrontiamo, dal valore e dal risultato della partita". E un Paolo Nicolato molto deciso, determinato e assolutamente grintoso quello che si approccia alla prima delle due amichevoli che vedranno la sua Italia Under 21 scendere in campo nel giro di quattro giorni, prima contro la Serbia, e poi lunedì a Reggio Calabria contro l'Ucraina, test per capire il termometro degli azzurrini in avvicinamento all'Europeo di categoria in programma dal 21 giugno, scrive Il Tempo. Questa la probabile formazione azzurra: Caprile; Bellanova, Okoli, Pirola, Udogie; Fagio-li, Ricci, Bove; Cancellieri, Colombo, Baldanzi.