Invasione giallorossa a Tirana

L'esodo dei tifosi è iniziato ieri, con più di mille persone che dall'Italia hanno raggiunto l'Albania con due giorni d'anticipo rispetto alla sfida con il Feyenoord. Oggi il flusso di arrivi si farà più intenso

Ore bollenti, di attesa febbrile, che sembrano non passare mai si legge su Il Tempo. Dal fischio finale del match con il Torino - che ha garantito l'Europa League agli uomini di Mourinho - il cuore e la testa del popolo giallorossi sono rivolti a Tirana, dove tra meno di 48 ore la Roma si giocherà la possibilità di alzare la Conference. L'esodo dei tifosi è iniziato ieri, con più di mille persone che dall'Italia hanno raggiunto l'Albania con due giorni d'anticipo rispetto alla sfida con il Feyenoord. Oggi il flusso di arrivi si farà più intenso mentre il boom è previsto per domani, con più di 30mila persone attese nella Capitale albanese. La Roma volerà a Tirana dopo aver svolto la seduta di rifinitura in programma alle 11, alle 17.30 i giocatori effettueranno il classico giro di campo per testare le condizioni del terreno dell'Arena Kombetare prima della conferenza stampa di Mourinho. Ad affiancare lo Special One saranno Pellegrini e Mancini. Nel frattempo il pullman della squadra è già pronto ad accogliere i giocatori al loro arrivo: la foto del mezzo griffato As Roma in attesa dell'imbarco sul traghetto per Durazzo ha fatto il giro del web. Per i tifosi che non sono riusciti ad organizzare la trasferta a Tirana il club ha aperto le porte dell'Olimpico, dove sarà possibile assistere alla partita sui maxischermi installati a bordo campo: al momento sono 45mila i biglietti venduti ma è probabile che nelle prossime ore il numero dei presenti continui ad aumentare. In città l'entusiasmo è tangibile. Da ieri, tra le strade del centro e nei pressi dello stadio, agli angoli delle strade sono spuntati diversi stand con sciarpe e bandiere giallorosse.