In testa solo l’Inter

Presente e futuro che si intrecciano in una notte ancora cruciale per la corsa Champions. Pasqua a San Siro per la Roma che stasera fa visita all'Inter capolista per cercare di tornare nella Capitale con punti preziosi per il rush finale d'inseguimento al Como. Gasperini tiene alta la concentrazione ma inevitabilmente la mente va anche al futuro, il suo. Impossibile nascondere i dissapori con la dirigenza, ma il tecnico è abile a destreggiarsi con la dialettica. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Priorità a rafforzare la squadra, soprattutto numericamente. L'obiettivo resta quello del quarto posto, soprattutto per l'importanza economica, che i giallorossi hanno occupato per lungo tempo in questo campionato ma che oggi sono costretti a rincorrere. Gasp deve lottare contro un suo tabù: contro la sua ex Inter non vince da otto anni e viene da una striscia terribile di nove sconfitte consecutive.