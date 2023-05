In gita a Firenze

Sfida alla Fiorentina con la testa alla finale di Budapest. I giallorossi oggi pomeriggio arrivano alla trasferta del Franchi con un solo pensiero: la finale di mercoledì prossimo contro il Siviglia. Come scrive Matteo Cirulli su Il Tempo, le idee di Mourinho erano chiare già nel post-partita contro la Salernitana, la squadra va gestita nel miglior modo possibile per cercare di recuperare il maggior numero di giocatori per la sfida a Budapest. Di conseguenza sono molti i titolari rimasti a casa: Pellegrini, Dybala, Spinazzola, Matic e Rui Patricio. Torna invece a disposizione del tecnico, Celik, che potrebbe trovare qualche minuto a partita in corso. Arriva la prima convocazione tra i "grandi" per Riccardo Pagano, centrocampista romano classe 2004 nato a Tivoli e seguito dal CT10 di Francesco Totti. A difendere i pali tonerà Svilar. Ibanez unico reduce della difesa titolare affiancato da Llorente e Keramitsis. Sulla fascia opportunità per Missori a destra e Zalewski a sinistra. Al centrocampo Bove con Camara e Tahirovic che potrebbe partire dalla panchina. Sulla trequarti si sceglie tra Solbakken e Volpato. Il tecnico portoghese può contare su Wijnaldum e El Shaarawy. Turno di riposo per Abraham.