In arrivo il baby croato Ivkovic

Stella classe 2006 di proprietà dell’Hajduk Spalato è già nel giro dell’Under 17 croata e sulle sue tracce, oltre ai giallorossi, ci sono alcuni top club pronti ad offrirgli un contratto

Un altro investimento per il futuro, con l’intenzione di portare nella Capitale uno dei talenti più ambiti d’Europa. È quello che si accinge a fare la Roma, che da settimane ha messo le mani su Mate Ivkovic, stella classe 2006 di proprietà dell’Hajduk Spalato. Il sedicenne è già nel giro dell’Under 17 croata e sulle sue tracce – oltre ai giallorossi – ci sono alcuni top club pronti ad offrirgli un contratto. La Roma però si è mossa in netto anticipo rispetto alla concorrenza e questo dovrebbe rivelarsi decisivo per la fumata bianca. Elvis Basanovic, agente del giovane mediano, ad inizio settimana è stato al Fulvio Bernardini per trovare una accordo con la dirigenza romanista. Filtra ottimismo sull’esito positivo della trattativa e si conta di chiudere l’operazione nel giro di pochi giorni. Un rinforzo in prospettiva che si andrebbe ad aggiungere a Jacopo Surricchio, centrocampista classe 2006 arrivato la settimana scorsa dal Teramo.