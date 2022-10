Immobile torna nel 2023

I timori si sono trasformati in certezze. Confermata la lesione di secondo grado per Immobile, che tornerà a disposizione con l’arrivo del nuovo anno, come riporta Il Tempo. Ieri mattina si è presentato in Paideia verso le 8.30 per svolgere la risonanza magnetica. Passo poco fluido, ancora un po’ di dolore dovuto alla presenza del versamento.