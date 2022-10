Immobile prova il recupero per la Roma: oggi il verdetto

Sarà una corsa contro il tempo, e già oggi si potrebbe conoscere il destino di Ciro Immobile in vista del derby, scrive Simone Pieretti su Il Tempo. Il capitano della Lazio oggi si sottoporrà a nuovi esami strumentali per valutare le sue condizioni. La diagnosi dei medici biancocelesti non alimenta grandi speranze nel vedere in campo il centravanti nel prossimo derby di domenica prossima.