Ilary Blasi: “E ora vi racconto la mia verità su Francesco Totti”

Arriva siu Netflix il primo documentario sulla conduttrice televisiva dopo la separazione dallo storico capitano della Roma

Redazione

"A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è deeto sbagliato". Inizia così il teaser di "Unica", il primo documentario su Ilary Blasi che arriverà su Netflix, il prossimo 24 novembre. "Voglio raccontarvi - dice l'ex signora Totti - la mia storia, raccomarvi un po” di me e di tante coee che non sapete.Io difficilmente mi emoziono, sono agitata, non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me".

Se l'ex capitano della Roma aveva deciso quasi subito di rompere il silenzio e spiegare l'accaduto in una hurga intervista, llary Blasi ha preferito non rilasciare dichiarazioni o interviste e prendersi del tempo per affrontare pubblicamente la questione. E ora quel momento è arrivato. A questo punto mettiamoci comodi.

"Unica", ottanta minuti. Parla Ilary Blasi. Ma quanto sarà costata questo documentario? Ah saperlo!. Per quasi 20 anni, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sembrata a tutti una favola d'amore destinata a durare per sempre. Poi, invece, si è trasformata nel divorzio più chiacchierato degli ultimi anni tra rumors e accuse di tradimenti, Rolex rubati, scarpe e borse nascoste, accordi difficilissimi da trovare nonostante tre figli.

Ora entrambi stanno vivendo nuove storie d'amore: lui è legato a Noemi Bocchi, lei a Bastian Muller. Ma sulla loro storia, la conduttrice vuole ancora dire qualcosa. La scelta del titolo "Unica" sembra beffeggiare quella dedicata sulla maglietta indossata dal Capitano della Roma, mostrata nel derby con la Lazio dopo uno dei suoi gol più belli, dedicata a lei, nel lontano 2002.

Un anno particolare per la Blasi. Alla fine del matrimonio si è aggiunta la sua esclusione in tv sulle reti Mediaset.

L'azienda avrebbe infatti deciso, nell'ottica di rinnovamento degli ultimi tempi, di non avvalersi più della sua conduzione de L'Isola dei Famosi.

