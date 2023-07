Il West Ham apre per Scamacca

L'ex Sassuolo vuole solo la Roma, e da oggi è pronto a spendersi in prima persona per manifestare la propria volontà al club inglese

Sì perché l'ex Sassuolo vuole solo la Roma, e da oggi è pronto a spendersi in prima persona per manifestare la propria volontà al club inglese. Nelle prossime ore comincerà ufficialmente la prestagione degli "Hammers", e dopo un'estate passata tra vacanze in Sardegna e riabilitazione, Scamacca sarà tra i convocati di Moyes, con il quale, peraltro, il feeling non è mai sbocciato.