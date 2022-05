Il tecnico Slot carica: “Possiamo farcela”

Terzi in campionato dietro ad Ajax e Psv, il Feyenoord spera di vincere qualcosa: "Ho detto ai ragazzi che possiamo farcela, i tifosi sarebbero fieri di noi"

A quarantotto ore dalla finale di Conference League, l’allenatore del Feyenoord Arne Slot ha diramato la lista dei convocati che voleranno a Tirana, scrive IlTempo. Tra questi, i recuperati Bijlow, Malacia e Trauner. "Il curriculum di Mourinho mette soggezione – dice Slot in conferenza – ma non dobbiamo badare a quante finali ha giocato e vinto, loro sono forti, ma lo siamo anche noi". Poi sulla sua squadra è sereno: "Giocheremo come sappiamo e cioè in maniera offensiva. Sarebbe sbagliato provare a fare cose diverse dal solito". Terzi in campionato dietro ad Ajax e Psv, il Feyenoord spera di vincere qualcosa: "Ho detto ai ragazzi che possiamo farcela – conclude Slot – i tifosi sarebbero fieri di noi".