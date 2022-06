Il soldato di Mourinho

Qualche offerta è stata già recapitata al suo entourage ma il giocatore non l'ha nemmeno presa in considerazione. Il classe '96 è il primo ad essere consapevole dell'importanza di Mou nel processo di crescita dell'intero club, che l'allenatore sta contribuendo a proiettare in una dimensione sempre più internazionale: "Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno. Penso che sia la persona perfetta al momento giusto". A pensarla come Pellegrini sono anche i tifosi, che avevano eletto il portoghese nell'Olimpo dei più grandi allenatori della storia giallorossa. Per sognare ancora e provare replicare il prima possibile serate come quella di Tirana, lo Special One ha chiesto uno sforzo alla società in modo da continuare ad alzare il livello di competitività della squadra. E Tiago Pinto sta provando ad accontentarlo. Il general manager, che dal Portogallo continua a portare avanti trattive in entrata e in uscita, ha ormai chiuso per Matic. Il serbo è atteso nella Capitale tra lunedì e martedì per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma per almeno una stagione. Adesso sul radar di Pinto sembrano esserci Guedes e Celik oltre a Solbakken. Situazione diversa invece per Guedes: per lasciarlo andare il Valencia parte da una richiesta di 40 milioni e Gattuso non vorrebbe perderlo (ma i due hanno lo stesso procuratore). L'attaccante però sembra già proiettato al futuro e, dal ritiro del Portogallo, lancia messaggi chiari alle sue pretendenti: "Non so se in questo momento voglio restare al Valencia. Ho un contratto per altri due anni ma se ci fosse una situazione migliore per me per il club, allora dobbiamo pensarci". A curare gli interessi del classe '96 è la Gestifute di Jorge Mendes. Dettaglio che potrebbe agevolare (e non poco) un'eventuale trattativa.