Il sogno continua

La Roma ha ancora un briciolo di speranza Champions. Dipenderà tutto dall'Atalanta

20 maggio

Il ventunesimo gol stagionaledi Lukaku (tredicesimo in campionato) regala alla Roma ancora un briciolo di speranza Champions, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. Dipenderà tutto dall'Atalanta, ma almeno stavolta la squadra di De Rossi ha fatto il suo vincendo una partita tutt'altro che semplice, giocata per un lungo tratto in dieci per l'espulsione di Paredes, contro un Genoa inspiegabilmente «avvelenato e con un arbitro ancora una volta al di sotto delle aspettative: Manganiello tra i peggiori in campo.

Decide tutto il gol, pesantissimo, dell'attaccante belga che poi verrà ammonito e che quindi conclude qui la sua stagione giallorossa in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la Roma: ma per parlare del futuro ci sarà tempo. Intanto incassa la standing ovation di un Olimpico mai visto prima che supera il re- cord fatto col Feyenoord (67.334 presenze) e stacca il suo cinquantasettesimo sold out della gestione Friedkin: roba da diventar matti.

Ora tutti a Empoli per la trasferta finale che a questo punto conta poco o niente e servirà a far giocare chi quest'anno il campo lo ha vi- sto poco. La classifica ormai è fatta: Lazio, unica in grado di raggiungere la Roma, è dietro tre lunghezze e anche in caso di arrivo a pari punti i giallorossi sono avanti per gli scontri diretti.

