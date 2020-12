Il rientro di Pastore si avvicina

Un allenamento svolto con la massima cautela del caso dopo le vacanze natalizie e i contatti con amici e familiari avuti dai calciatori, come riporta Il Tempo. La Roma ieri si è ritrovata a Trigoria per la prima seduta di lavoro in vista della sfida con la Sampdoria e il gruppo giallorosso è sceso in campo soltanto dopo aver effettuato un ciclo di tamponi per evidenziare eventuali positività. I test hanno dato esito negativo per tutti e, soltanto da oggi, dopo un altro ciclo di esami verrà effettuato un vero e proprio allenamento: ieri Fonseca ha suddiviso la squadra in più gruppi per una serie di lavori atletici distanziati.

Non sono però arrivate buone notizie da Pastore, che ha lavorato ancora una volta a parte al pari degli infortunati Spinazzola, Mirante e Zaniolo. Il rientro del Flaco è però imminente. Intanto proprio il classe 1999 su Instagram ha voluto spegnere tutti i gossip sulla sua vita privata: “Sono felice con Madalina (Ghenea, ndr) e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle! In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare!“.