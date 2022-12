Il Portogallo chiama Mourinho

Ogni volta che il Portogallo deve scegliere un nuovo ct, scrive Alessandro Austini su Il Tempo, si fa il nome di José Mourinho . E non potrebbe essere altrimenti adesso, con i lusitani impegnati a trovare un erede di Fernando Santos , ormai prossimo alla risoluzione del contratto con la federazione. A lanciare la nuova candidatura del tecnico romanista è il quotidiano A Bola, che indica Mourinho come il favorito per i dirigenti portoghesi e ipotizza uno scenario (improbabile) nel quale l’allenatore si dividerebbe nei prossimi mesi tra la panchina giallorossa e quella della nazionale.

Mourinho, che è anche il preferito dai tifosi nel sondaggio lanciato sempre dal giornale lusitano, considera la guida del Portogallo come la meta finale ideale della carriera. Quel momento, però, non sarebbe ancora arrivato perché José ha voglia di continuare ad allenare in un club per qualche anno. Ma c’è un aspetto da non sottovalutare. Mou non si vede allenatore della nazionale fino a quando ci sarà Ronaldo, sapendo quanto possa essere «ingombrante» la sua presenza in squadra.