Il pomeriggio amaro dell’esordiente Dybala

Se lo immaginava certamente diverso il suo esordio nel derby capitolino Paulo Dybala, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. L’argentino aveva saltato la sfida d’andata per infortunio, e ieri era uno dei più attesi tra le fila giallorosse. La Lazio, tra l’altro, è una delle sue vittime preferite da quando è in Italia (11 reti), ma la giornata di ieri è totalmente da dimenticare. Una prestazione opaca, anche e soprattutto a causa dell’inconsistenza offensiva della squadra di Mou, e il cambio all’intervallo. Soltanto quarantacinque minuti in campo contro i biancocelesti in stagione per la Joya, che certo non avrà un bel ricordo del derby di Roma, almeno per ora.