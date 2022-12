Il nuovo fuorigioco subito in Serie A

Il sistema di rilevamento semiautomatico del fuorigioco, al debutto in questa stagione con la sperimentazione in Champions League prima dell’utilizzo nei Mondiali in corso in Qatar, rappresenta un assist tecnologico agli arbitri per ridurre i tempi nella valutazione di un offside al limite. Il “Saot” si poggia sulla sofisticata tecnologia “Limb-tracking technology” che riguarda il tracciamento degli arti. Grazie alle 10-12 telecamere installate sul tetto di ogni stadio, in grado di seguire la palla e tutti i calciatori rilevando 29 punti del corpo 50 volte al secondo, il sistema riporta al computer le esatte posizioni in campo.