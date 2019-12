Il Lione di Garcia su Nzonzi

L’avventura di Nzonzi al Galatasaray è arrivata al capolinea. La scorsa settimana il club turco ha deciso di sospendere il francese a tempo indeterminato per alcuni screzi con l’allenatore Terim. Il classe ‘88 sembra quindi vicino al divorzio con la società di Istanbul e subito si è fatto sotto il Lione. Nzonzi ha lasciato quest’estate la Roma in prestito gratuito e ai francesi – a caccia di un giocatore di esperienza – per prenderlo basterebbe accollarsi la metà dell’ingaggio da oltre 3 milioni netti. Restando sempre in tema di uscite non è stata ancora presa una decisione definitiva sul destino di Florenzi: da parte della dirigenza sono state registrate le avances della Fiorentina (piace anche Kalinic) e non ci sarebbe alcuna preclusione a valutare una separazione, ma sarà il giocatore (in ballottaggio con Spinazzola per venerdì) a dover compiere una scelta ed eventualmente trovare un’offerta soddisfacente.

Come riporta ‘Il Tempo’, si registra invece maggiore ottimismo sul riscatto di Smalling. La scorsa settimana Petrachi ha incontrato l’intermediario dell’affare con il Manchester ed è pronto il rilancio dopo la prima offerta di 10 milioni. Intanto a Trigoria sono ripresi gli allenamenti in vista della Fiorentina: Kluivert ha lavorato con il gruppo e insidia Perotti per un posto, mentre Smalling si è allenato ancora a parte. Il recupero dell’inglese – torna anche Mancini dopo la squalifica – è in forte dubbio e si tenterà di fare oggi un ultimo provino. Ieri è andata poi in scena la cena di fine anno della squadra: presenti Fonseca e lo staff, la dirigenza e tutti i giocatori con le famiglie. In mattinata invece Fonseca ha tenuto una lezione per gli allievi del master Uefa Pro: tra i presenti a Trigoria anche Toni, Chivu, Cassetti, Samuel e Pirlo.