Il legale di Karsdorp: “Andrà via”

Prosegue la battaglia legale tra la Roma e Karsdorp per le famose questioni disciplinari, scrive Marco Juric su Il Tempo. A parlare questa volta è Salvatore Civale legale dell’olandese che attacca: “La vicenda è molto grave, Il calciatore è stato discriminato dal proprio club che non ha garantito la sicurezza della persona e dei suoi familiari. Karsdorp ha subito un’aggressione da parte di tifosi della Roma. Ha passato dei momenti non facili e non ci sono più gli estremi per la sua permanenza“.