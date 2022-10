Il Gallo sbotta: “Avevo solo bisogno di tempo”

Andrea Belotti sorride per il secondo gol segnato in maglia giallorossa, come riporta Il Tempo. In attesa di trovare la prima marcatura in campionato, la rete realizzata dal Gallo in Europa League regala a José Mourinho un punto fondamentale per continuare a coltivare l’obiettivo qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e scongiurare il rischio di retrocedere in Conference: “Sapevo che sarebbe servito solo lavorare – le parole dell’ex Torino – mi serviva del tempo, è una cosa fisiologica, però ho cercato di fare quel qualcosa in più per trovare il prima possibile la condizione. Adesso mi sento bene, i risultati verranno fuori”.