Il Feyenoord si allena al mare di Mourinho

Il club di Rotterdam rimarrà in Portogallo fino a domani, prima di volare per Tirana a quattro giorni dalla gara più importante della stagione

Nella tana del nemico a caccia di un’impresa storica si legge su Il Tempo. Il Feyenoord ha scelto la terra natia di José Mourinho per preparare la finale di Conference League contro la sua Roma. Gli olandesi, in ritiro a Lagos oramai da due giorni, ieri si sono allenati sotto gli occhi della stampa durante il Media day voluto dalla Uefa: una seduta di oltre due ore a ritmi altissimi sotto il sole cocente del Portogallo. A differenza di quella andata in scena a Trigoria mercoledì scorso, non si è trattato di una seduta “fake” – così definita dallo Special One – Arne Slot ha infatti incentrato gran parte del lavoro sulla tattica, con una possibile formazione e schemi su calcio da fermo provati davanti ai giornalisti. Per il tecnico le migliori notizie arrivano dall’infermeria: tutti i giocatori che sembravano in dubbio per la sfida di Tirana infatti sono scesi in campo e saranno a disposizione per il match con i giallorossi. Malacia, Tranuer e Nelson, che per precauzione aveva saltato la sfida col Twente hanno lavorato in gruppo, così come Kocku che nell’ultima partita aveva accusato un problema al polpaccio. Il rientro più importante è quello del portiere Bijlow, che tornerà tra i pali al posto del non irresistibile Marciano. Il club di Rotterdam rimarrà in Portogallo fino a domani, prima di volare per Tirana a quattro giorni dalla gara più importante della stagione. Intanto Senesi ha risposto alle domande dei cronisti sulla finale: "La Roma arriverà con più ritmo perché stanno giocando partite importanti. La cosa dell’Italia è reale, Mancini mi ha parlato del suo progetto. Ho parlato anche con lo staff dell’Argentina e ho espresso la mia voglia di giocare per il mio Paese".