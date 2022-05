Il disegno di Mou

L’agenda di lavoro nel finale stagione è ormai definita

Oggi la squadra si allena di pomeriggio a Trigoria - dopo la conferenza stampa di Mourinho in programma alle 16 - e resterà a dormire nel centro sportivo, come non sempre accade per le gare casalinghe. Un segnale chiaro dell’importanza che verrà data al match con il Venezia, da vincere a tutti i costi per salutare al meglio il pubblico di casa (quinto sold out di fila all’Olimpico, previsti eventi speciali a latere della partita) e mettersi davanti alla tv tra domenica e lunedì sperando che le competitor per i posti in Europa League perdano qualche punto. Dal 16 si comincia a lavorare sul Torino, con partenza giovedì dopo la rifinitura. In quei giorni a Trigoria si terrà anche un media day organizzato dall’Uefa in vista della finale, con allenamento aperto alla stampa: Mourinho ne avrebbe fatto volentieri a meno ma sa bene che in questi casi non è possibile. Per la partita in casa dei granata qualche calcolo lo farà, l’ideale sarebbe arrivarci già da qualificati all’Europa (servirebbe una vittoria col Venezia e la sconfitta di Fiorentina a Genova e Atalanta a San Siro), i calcoli sul turnover si faranno dopo.