Il Ceo Berardi: “Rafforziamo la società”

Il dirigente: “Il nostro obiettivo è essere presenti con forza nel panorama mondiale”

Prima uscita pubblica per il Ceo giallorosso Pietro Berardi, come riporta Il Tempo. Presente a Palazzo Brancaccio per l’apertura della mostra sulle maglie della Roma allestita dall’Utr, il dirigente ha confermato l’insediamento nel ruolo di capo dell’area commerciale dell’americano Ryan Noris, ex Los Angeles Dodgers e Miami Dolphins, con esperienza nel calcio al Manchester City. “L’area business – spiega Berardi – non può che seguire la strada che l’America ha intrapreso nel mondo dello sport. A gennaio arriveranno altre professionalità che stiamo selezionando a livello internazionale e nel calcio italiano, sempre per rafforzare l’area ricavi". Tra i nomi sondati c’è quello di Serena Salvione, ex direttrice commerciale del Napoli. “Il nostro obiettivo è essere presenti con forza nel panorama mondiale” spiega Berardi, che ora si accinge a seguire con Stefano Scalera il dossier del nuovo stadio e si avvarrà dell’aiuto del consulente Francesco Calvo per muovere i primi passi nel mondo della Lega di Serie A. La rivoluzione dei Friedkin continua, la strada per rendere la Roma un club vincente e con i conti in ordini resta lunghissima.