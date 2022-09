Il Brasile chiama Ibanez: addio Italia

Il centrale giallorosso tra i 26 convocati da Tite per le amichevoli della Seleçao contro Ghana e Tunisia

Ha aspettato il Brasile e alla fine la chiamata è arrivata. Il Ct Tite ha diramato le convocazioni per le amichevoli della Seleçao contro Ghana e Tunisia, in programma il 23 e il 27 settembre. Il tecnico ha chiamato 26 giocatori e tra questi figura il giallorosso Roger Ibañez,scrive Emanuele Zotti su Il Tempo, oltre ai bianconeri Danilo, Alex Sandro e Bremer. Sia per il centrale romanista che il nuovo difensore della Juve si tratta della prima convocazione.