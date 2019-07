Il Borussia su Schick. Spunta Glik

Momento di stallo per il mercato della Roma dopo aver formalizzato gli acquisti di Mancini per la difesa e di Veretout per il centrocampo, come riporta Il Tempo. Il direttore sportivo Petrachi è alle prese con le numerose trattative per gli esuberi e sta valutando i migliori profili per il reparto arretrato, a cui manca una pedina a seguito delle uscite di Manolas e Marcano.

Il Borussia Dortmund si è nuovamente rimesso sulle tracce di Schick, destinato ad essere nuovamente la riserva dell’attaccante che verrà, ed ha incaricato un intermediario di sondare il terreno con i giallorossi. Altro giocatore in uscita è Defrel, per il quale è stato trovato un accordo per la cessione con il Cagliari: ad ostacolare la fumata bianca ci sono altre offerte giunte al calciatore, che ha preso tempo prima di accettare il trasferimento in Sardegna. Il primo nome per rinforzare il reparto offensivo resta sempre Higuain, partito titolare nell’amichevole contro l’Inter ed ancora molto dubbioso sul passaggio alla corte di Fonseca. Un’alternativa di cui è parlato a lungo, oltre a Rafael Leao del Lille, è Mariano Diaz del Real Madrid, messo sul mercato da Zidane: “Non ho nessun piano riguardo Mariano. Si sta allenando con noi e io devo fare la squadra. Vedremo cosa succederà”. ù

Il bomber spagnolo guadagna per 6 milioni di euro netti a stagione ed ha già fatto sapere ai compagni di squadra di voler provare a convincere l’allenatore, non aprendo alla cessione. Un nuovo profilo per la difesa è invece quello di Glik, in uscita dal Monaco e capitano del Torino di Petrachi per tre stagioni. La strada che porta ad Alderweireld si fa sempre più in salita, con il Tottenham per nulla disposto a fare sconti, nonostante il tentativo di mediazione di Baldini. Non è detto che arrivi un terzino destro: Florenzi è stato impiegato contro il Gubbio come laterale difensivo e le richieste del Napoli per Hysaj superano i 20 milioni. Si attende il colloquio tra i partenopei e l’agente per maggiori novità. Sul fronte giovani è stato rinnovato il contratto a Calafiori, mentre Tarantino ha regalato due nuove giocatrici alla Roma Femminile della Bavagnoli, Caesar e Pettenuzzo, e sta per chiudere per la francese Lindsey Thomas.