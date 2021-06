Ieri controllo a Villa Stuart per Pau Lopez. Mourinho a Roma a fine mese

Il portiere spagnolo rappresenta forse il problema principale sul fronte cessioni per Pinto, che vorrebbe annunciare Xhaka e Rui Patricio entro l'inizio del ritiro

Mentre organizza il suo sbarco nella capitale per fine mese, Mourinho si tiene in contatto con Pinto che non riesce a dargli notizie definitive sugli acquisti. Perché la Roma ha un disperato bisogno di vendere. Dopo Florenzi, anche Nzonzi torna alla base scaricato dal Rennes. Il problema è trovare una soluzione per i più di venti giocatori da piazzare. Tra questi - si legge su 'Il Tempo' - Pau Lopez, ieri a Villa Stuart per una visita di controllo dopo l’intervento alla spalla. Prima dell’avvio del ritiro la Roma vorrebbe annunciare l’acquisto di Xhaka, per il quale va trovata l’intesa con l’Arsenal, e quello di un portiere: Pinto ha in pugno Rui Patricio ma non molla la pista Gollini. Poi si penserà al centravanti e molto dipenderà da Dzeko, ancora non sicuro di restare: ma la pista Fenerbahce emersa ieri in Turchia è un fake.