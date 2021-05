Idea Belotti per Mou

Il centravanti del Torino è uno dei primi nomi sulla lista dei rinforzi per il reparto offensivo

In attesa dello sbarco di José Mourinho, a Trigoria si continua a lavorare per completare il prima possibile la squadra dello Special One, come riporta Il Tempo. Per questo Tiago Pinto monitora costantemente la situazione di Andrea Belotti, uno dei primi nomi sulla lista dei rinforzi per il reparto offensivo. Il classe ’93 è un nome che piace al nuovo allenatore e il suo profilo si sposa con la politica del club: percepirebbe uno stipendio che non andrebbe ad appesantire troppo il monte ingaggi. Ecco perché la trattativa per portare il “Gallo” nella Capitale si può chiudere per meno di venti milioni. L’eventuale arrivo di Belotti non rappresenterebbe una bocciatura per Dzeko: Mourinho conosce il valore del bosniaco e la sua presenza in rosa sarebbe considerata preziosa. Discorso simile per Mkhitaryan, che la società spera di rivedere al Fulvio Bernardini per l’inizio della preparazione estiva (la squadra dovrebbe radunarsi dopo la prima settimana di luglio). La Roma ha fatto il possibile per convincerlo a restare e nelle prossime ore il giocatore comunicherà alla dirigenza la decisione sul suo futuro.