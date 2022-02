Ibanez va ko: rischia lo stop di un mese

Il difensore salterà le sfide di campionato con Sassuolo, Verona e Spezia

Un’altra tegola per Mourinho si legge su Il Tempo. Ibanez ha riportato un’elongazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro causato dalla distorsione subita martedì sera a San Siro. Un infortunio che lo terrà fuori fra le tre e le quattro settimane. Il difensore salterà quindi le sfide di campionato con Sassuolo, Verona e Spezia, puntando il rientro per la sfida interna con l’Atalanta del 6 marzo, seguita poi dagli ottavi di Conference League. Scatta quindi l’ora di Kumbulla in una difesa che rischia di finire in emergenza considerato che Mancini è tornato in diffida. Non dovrebbe invece fermarsi Abraham, che nel finale della gara con l’Inter ha chiesto il cambio per un fastidio al flessore sinistro. Dai primi riscontri non dovrebbe trattarsi di un problema serio e l’inglese punta a giocare domenica: oggi verrà visitato di nuovo alla ripresa degli allenamenti dopo il mercoledì di riposo concesso da Mourinho. Col Sassuolo mancherà lo squalificato Zaniolo, da decidere il partner offensivo di Abraham fra Felix e Shomurodov, mentre capitan Pellegrini si candida per tornare dal 1’.