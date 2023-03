Ibanez tra riscatto e futuro

Dopo la Samp tornerà in campo con la voglia e la speranza di non ripetere quei black out che di tanto in tanto penalizzano pesantemente il suo rendimento

In cerca di riscatto. Dopo il terzo derby condizionato in negativo (ultima immagine prima della sosta) e una pausa per le nazionali che lo ha visto protagonista in positivo con l’esordio da titolare in verdeoro nell'amichevole del Brasile contro il Marocco, ora Ibanez è pronto ad affrontare l’ultima parte di stagione, scrive Lorenzo Pes su Il TEmpo. Non ci sarà alla ripresa contro la Sampdoria vista la squalifica rimediata in concomitanza con l’espulsione in Lazio-Roma, quando la Roma dovrà affrontare una vera e propria emergenza con la contemporanea indisponibilità di Mancini, Kumbulla e Cristante oltre al brasiliano. Ma dalla trasferta di Torino in poi, con il ritorno imminente dell'Europa League, Ibanez sarà fondamentale perla retroguardia di Mourinho, con la voglia e la speranza di non ripetere quei black out che di tanto in tanto penalizzano pesantemente il suo rendimento. Non manca la fiducia di Mourinho che lo ha sempre considerato un punto fermo e, addirittura, fu difeso dal tecnico dopo l'errore nel derby d'andata. "Giocano Ibanez poi altri dieci" disse nella conferenza stampa precedente a Sassuolo-Roma.