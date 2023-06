Ibanez ai saluti ma la cessione è in salita

Amato, difeso, poi contestato e, infine, quasi detestato. La parabola giallorossa di Roger Ibunez ha seguito l'andamento delle sue prestazioni, spesso altalenante, fino ad arrivare alia spaccatura del finale dell'ultima stagione, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Cli errori (decisivi in negativo) commessi in entrambi i derby hanno allontanato definitivamente i tifosi dal difensore brasiliano, che pure nella Capitale aveva vissuto momenti di grande empatia con il pubblico. Sotto la gestione Mourinho sembrava aver corretto quei difetti legati ai cali di concentrazione, che però nell' ultima annata sono tornati pesantemente, fino all'errore dal dischetto di Budapest, che di tatto ha regalato la coppa ai Siviglia. Ibanez rappresenta l'unico profilo proponibile sui mercato internazionale e che possa portare un guadagno importante nelle casse del club. Nei mesi scossi il brasiliano ha attirato l'interesse di diversi club, soprattutto dall'Inghilterra, ma ad oggi a Trigoria non sono ancora pervenute offerte ufficiali per il cartellino del difensore. Una situazione che non preoccupa, ma che rende più difficile la partenza vera e propria del mercato gialloross0.