I tifosi votano Totti miglior giallorosso dell’intero decennio

Mentre Totti festeggia l’anno nuovo con un tuffo in piscina con Pierfrancesco Favino in un resort alle Maldive, i tifosi giallorossi confermano che l’ex numero 10 è parte indelebile della storia della Roma.Come riporta Il Tempo, l’ex capitano ha ricevuto il «Roma Awards» di miglior giocatore dell’ultimo decennio – se fosse stato possibile votarlo avrebbe ricevuto anche quello dell’ultimo ventennio – e guida così come ha fatto sul campo la formazione ideale dell’ultima decade.

Il sondaggio proposto su Twitter dalla società romanista, con oltre 90.000 voti espressi, ha deciso che il 4-3-3 ideale sarebbe composto da Alisson tra i pali, Florenzi, Manolas, Marquinhos, Kolarov davanti al portiere brasiliano, centrocampo formato da Pjanic, De Rossi e Nainggolan e tridente d’attacco con Salah, Dzeko e Totti. Se dunque per l’ex capitano è confermato amore eterno, rimangono fuori dall’undici ideale, oltre che Kevin Strootman, anche Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Ma per loro c’è ancora tempo e una nuova decade per scrivere la storia.