I tifosi dello United invadono il centro sportivo

Protesta dopo l’adesione alla Superlega: "Decidiamo noi quando giocate"

I supporter dei Red Devils , come riporta Il Tempo, non perdonano alla proprietà di aver accarezzato insieme ad altri cinque club inglesi l’idea del "torneo dei ricchi" e lo dimostrano con i fatti. Ieri, come documentato dalle immagini trasmesse da Sky Uk, un nutrito gruppo di tifosi ha invaso l’area antistante il centro d’allenamento Aon Training Complex di Carrington (bloccando l’ingresso) per protestare contro il presidente americano Joel Glazer, uomo d’affari al quale vengono contestate anche le modalità con le quali ha acquisito il club nel 2005.

Dopo un confronto all’esterno, la società ha deciso di lasciar varcare il cancello a venti rappresentanti che, dopo essere passati per la reception, sono stati accompagnati da alcuni addetti alla sicurezza fino al campo dove i giocatori stavano per iniziare la sessione d’allenamento in programma alle ore 10. Qui, hanno trovato ad accoglierli il mister norvegese Ole Gunnar Solskjaer (che ha cercato di far ragionare la delegazione sulla necessità di far allenare la squadra), Michael Carrick, Darren Flatcher e Nemanja Matic. Il confronto, durato qualche minuto, si è concluso in maniera pacifica e non è stato necessario l’intervento della pattuglia di polizia accorsa sul posto per mantenere l’ordine.