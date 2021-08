I tifosi della Roma abbracciano Mou

Per i biglietti il club ha riservato una prelazione agli abbonati della stagione 2019-20, con prezzi agevolati, mentre l’eventuale vendita libera partirà il 10 agosto

L’attesa sta per finire. I tifosi della Roma sono pronti a tornare a casa e riabbracciare la squadra giallorossa per la prima volta da inizio pandemia, come riporta Il Tempo. L’ultima partita giocata in casa con più di mille spettatori risale al 23 febbraio 2020. Ad un anno e mezzo di distanza l’Olimpico si prepara ad accogliere di nuovo il popolo romanista: il 14 agosto la Roma di Mourinho affronterà i marocchini del Raja Casablanca per l’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione. Al match potranno assistere 33mila spettatori muniti di green pass. Per i biglietti il club ha riservato una prelazione agli abbonati della stagione 2019-20, con prezzi agevolati, mentre l’eventuale vendita libera partirà il 10 agosto. Non sarà una vera e propria presentazione, ma la società ha in serbo una sorpresa per celebrare la prima volta dello Special One davanti ai suoi nuovi tifosi. Sarà la prima volta in casa anche per Vina, Rui Patricio e Shomurodov: il portoghese e l’uzbeko hanno avuto un assaggio dell’amore dei tifosi durante il ritiro in Portogallo. Durante la permanenza al Tivoli Resort di Carvoeiro, Mou non ha concesso giorni di riposo: l’unica distrazione è stata la cena a base di sushi mercoledì scorso. Nel frattempo Tiago Pinto continua a lavorare alle operazioni in uscita. In attesa di sistemare i big, il general manager sta per piazzare uno dei tanti giovani che non rientrano nei piani del club: sul 2002 Podgoreanu è forte l’interesse dello Spezia e di alcuni club inglesi (verrà ceduto a titolo definitivo). A Trigoria non è ancora arrivata un’offerta per Nzonzi e Pastore, ma sui due giocatori c’è da registrare l’interesse dell’Al Rayann. Prima di trattare con la Roma i qatarioti voglio studiare la situazione con gli agenti dei giocatori, per capire se esistono margini per portare avanti le due operazioni. In standby anche la cessione di Florenzi: sul terzino c’è il Siviglia, che però potrebbe essere costretto ad attendere gli ultimi giorni di mercato. Prima di cercare rinforzi gli andalusi hanno bisogno di vendere.