I texani ancora presenti in tribuna

Una delle maggiori critiche rivolte a Pallotta è sempre stata quella di non essere vicino alla squadra, un appunto che di sicuro non si può muovere a Dan e Ryan Friedkin, come riporta Il Tempo.

Il presidente e il vicepresidente giallorosso infatti hanno assistito anche alla gara di ieri contro l’Udinese dagli spalti della Dacia Arena, dopo aver assistito anche all’esordio col Verona e alla prima in casa contro la Juventus.

Tra l’altro i due erano tornati giovedì da un breve viaggio a Zurigo e si sono immediatamente imbarcati al seguito della squadra. In agenda nessun ritorno negli States: per il momento Dan resta in Europa, diviso tra gli impegni del Friedkin Group e quelli della Roma.