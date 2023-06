I giorni di Tiago

Ancora tre giorni poi, finalmente, non si sentirà più parlare di plusvalenze in casa Roma. O meglio, se ne sentirà parlare molto meno, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Venerdì infatti sarà il termine ultimo per il club giallorosso entro il quale raggiungere l'obiettivo prefissato con l'Uefa nel settlement agreement sottoscritto quasi un anno fa. Poco meno di 30 milioni per rientrare nei paletti e chiudere il bilancio senza dover attendere sorprese da Nyon. E l'obiettivo non è affatto lontano. Grazie alle cessioni di Tahirovic (8.5 milioni bonus compresi all'Ajax) e quella di Kluivert al Bournemouth (11 milioni più 1 di bonus) il portoghese ha già superato la metà dell'obiettivo, totalizzando già 14 milioni tra il centrocampista e l'attaccante (7 ciascu-no). Ora restano le ultime ore per evitare sanzioni, e da ieri Pinto è in viaggio proprio per portare a termine le ultime operazioni. Dopo qualche ora trascorsa a Londra, dove ieri c'era anche la Ceo Souloukou per l'Eca Women's Football Summit, oggi Pinto sarà a Milano dove è previsto un incontro risolutivo con il Sassuolo volto a definire le cessioni di Volpato e Missori. Mentre sul secondo c'è l'accordo tra le parti, bisogna ancora lavorare per trovare la quadra sull'attaccante. Il club giallorosso parte dalla cessione di Tahirovic come metro di paragone per fissare il prezzo del classe 2003, che i neroverdi valutano meno. La speranza della Roma è di chiudere il doppio affare per una cifra superiore ai 10 milioni, arrivando così ad un passo dalla cifra “target” del mese di giugno.