I giallorossi vincono e restano in vetta a +7

La squadra di mister De Rossi vince sul Napoli grazie alle reti di Volpato e Riccardi

La Roma Primavera batte in trasferta il Napoli 2-1 e resta in vetta a +9 sul Torino, si legge su Il Tempo. I giallorossi segnano entrambe le reti nella ripresa su rigore grazie a Volpato e Riccardi. Decisivo Mastrantonio, che a inizio match para un penalty a Cioffi (suo il momentaneo pareggio dei padroni di casa). "Giornata molto positiva - dice mister De Rossi - ormai questo è un campionato di Serie C, partite così tirate aiutano a crescere".