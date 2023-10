I bomber di Mou

Dybala farà di tutto per esserci a San Siro domenica prossima con l'Inter, ma nei frattempo lo Special One può contare su una coppia che insieme ha già messo a segno dodici gol. Sette per il belga, in otto partite. cinque per il Gallo che in due mesi di stagione ha già superato il numero di reti del primo anno. E, in generale, il reparto dei centravanti in questa stagione è ad un passo, 0 meglio, ad un gol da quello scorso anno.