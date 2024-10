Hummels e Le Fée ci provano

Il primo e l'ultimo arrivato. Le Fée e Hummels ci riprovano dopo la falsa partenza, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Il centrocampista francese è arrivato ad inizio luglio dal Rennes per 23 milioni, ed e stato il primo acquisto del mercato giallorosso (escludendo Sangaré). Subito titolare alla prima ufficiale, ora è fermo da due mesi a causa di un problema al collaterale del ginocchio, e da pochi giorni è tornato a lavorare col gruppo in attesa del ritorno in campo. Il tedesco, invece, non ha ancora mai vestito ufficialmente la maglia giallorossa. L'ex Borussia Dortmund è stato l'ultimo tesserato dell'estate romanista. La sua firma sul contratto, infatti, è arrivata il 4 settembre, ultimo giorno utile per inserirlo nella lista Uefa. Dopo un'estate da svincolato, il tedesco ha accettato la proposta della Roma arrivata dopo la chiusura del mercato e legata ad esigenze di profondità di rosa. Come ammesso da Ghisolfi, infatti, verso la fine del mese di agosto De Rossi si era ormai convinto di puntare sul 3-5-2 come modulo permanente. Da lì l'arrivo in pochi giorni di Saelemaekers per rinforzare le corsie esterne e di Hermoso e Hummels per completare la batteria dei difensori centrali.