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Guerra intestina senza esclusione di (contrac)colpi

Guerra intestina senza esclusione di (contrac)colpi - immagine 1
Tra i due si è creata un frattura difficilmente sanabile, e queste divergenze arrivano proprio nel momento in cui ci sarebbe bisogno della massima unità
Redazione

Prima era solo un chiacchiericcio, un sembra, pare, dice. Dopo l'uno-due di questi giorni è una realtà dei fatti: tra il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri e il tecnico Gian Piero Gasperini è guerra aperta. Giovedì il tecnico aveva criticato l'operato del club. Ieri l'ex allenatore, a pieno titolo nello staff dirigenziale della società, ha replicato duramente al piemontese. E non c'è spazio a fraintendimenti, perché Ranieri non è uno al quale sfuggono le parole, la sua esperienza è tale che non c'è ombra di dubbio: quello che ha detto è esattamente quello che pensa e che vuole arrivi al destinatario… alias Gasperini. Lo scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. Tra i due si è creata un frattura difficilmente sanabile. Anzi, l'unico italiano ad aver vinto la Premier da allenatore ha già minacciato di andar via. Il problema, soprattutto per la Roma, è che queste divergenze arrivano proprio nel momento in cui ci sarebbe bisogno della massima unità per il rush finale del campionato. Mancano sei partite alla fine e arrivare in zona Champions o meno farà tutta la differenza. Ogni distrazione rischia di essere deleteria.

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