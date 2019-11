Golden Boy a Joao Felix, in Italia Donnarumma e la romanista Greggi

Il portoghese Joao Felix Siqueira ha vinto il Golden Boy, il premio assegnato al miglior calciatore Under 21 dei maggiori campionati europei istituito dal quotidiano sportivo Tuttosport.

Il calciatore dell’Atletico Madrid ha preceduto sul podio l’inglese Jadon Sancho del Borussia Dortmund e il tedesco Kai Havertz del Bayer Leverkusen. L’annuncio è stato dato ieri mattina nella sala Giunta del Coni, dal irettore di Tuttosport Xavier Jacobelli, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, dell’amministratore delegato di Tuttosport Federico Vincenzo e dall’ideatore del premio Massimo Franchi.

Il premio Best Italian Player Under 21 è andato al portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, il riconoscimento per la Best Italian Girl Player Under 21 è stato assegnato alla romanista Giada Greggi. La serata di Gala nella quale verranno assegnati i premi si terrà lunedì 16 dicembre a Torino.