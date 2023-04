Gli ex azionisti a Trigoria per l’allenamento

Dopo il giorno concesso da Mourinho, ieri la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. Al Fulvio Bernardini è andata in scena la prima seduta in vista della gara di sabato contro il Torino, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Oltre ai Friedkin hanno assistito all’allenamento anche lacuni ex azionisti della Roma che hanno aderito all’Opa per il delisting in Borsa. I circa 150 membri dell’Assist Club, al termine della seduta, hanno inoltre avuto la possibilità di farsi firmare gli autografi e scattare delle foto con Abraham e compagni. Quella di ieri a Trigoria è stata una giornata piena di impegni, nel centro sportivo si sono presentati infatti dei membri del’Associazione Argos Forza di Polizia. L’Associazione per le Relazioni di Geopolitica e Osservatorio sulla Sicurezza ha consegnato a Josè Mourinho un certificato di lode e un quadro con un suo ritratto prontamente pubblicato sul profilo ufficiiale Instagram dello Special One.