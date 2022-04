Gli applausi di 64 mila tifosi per Spinazzola

Una convocazione che difficilmente coinciderà con un ritorno in campo, ma fondamentale per tornare a far respirare al ragazzo il clima dello spogliatoio dell'Olimpico

Leonardo Spinazzola è pronto a ricevere l'abbraccio della sua gente. E, per chi crede nel destino, non può essere un caso che il ritorno tra i convocati del terzino coincida con la partita della Roma con più pubblico in Serie A dal 2001-02 (escludendo i big match e le gare d'addio di Totti e De Rossi). Come riporta Il Tempo, a 282 giorni di distanza dalla rottura del tendine d'Achille subita durante l'Europeo, Mourinho ha deciso di portare in panchina Spinazzola contro la Salernitana. Una convocazione che difficilmente coinciderà con un ritorno in campo, ma fondamentale per tornare a far respirare al ragazzo il clima dello spogliatoio dell'Olimpico. A dare il bentornato a Spina ci saranno circa 64mila tifosi giallorossi, che riempiranno lo stadio per due volte nel giro di cinque giorni. Il club infatti ha già annunciato il tutto esaurito per il quarto di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt in programma giovedì: si tratta del primo vero sold-out dopo la riapertura degli stadi al 100%. Sugli spalti sono attesi più di 65.000 romanisti - oltre a mille tifosi del Bodo - che proveranno a spingere la squadra verso la terza semifinale europea negli ultimi quattro anni. L'Olimpico è pronto a ruggire.